Ekonomi

Turkcell’in Elçiler Zirvesi 2018 Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek

19-27 Kasım tarihleri arasında “Gücünü Hisset” mottosuyla düzenlenecek zirveye Turkcell’in tüm bayi çalışanlarının yanında üst düzey yöneticileri de katılacak.

Turkcell

Turkcell, bayi çalışanlarını üst düzey yöneticilerle biraraya getirerek strateji ve hedeflerini anlatacağı dev bir organizasyona imza atacak. 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek zirve ve “Turkcell Elçiler Zirvesi” adıyla anılan zirve bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta düzenleniyor. Sosyal medya üzerinden yapılan anket sonucunda belirlenerek tercih edilen ülkemiz tam 7 bin 5 yüz elçiyi adamızda ağırlayacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, ürün ve hizmetlerinin müşterilerine ulaşmasında kritik rol oynayan mağazalarında en iyi müşteri deneyimini sunmak üzere çalışmalarını sürdürürken her yıl gerçekleştirdiği zirve ile çalışanlarına da 8 günlük bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Teknolojinin insanlara doğru şekilde ulaşmasında üstlendiği sorumluluğun gereği olarak mağazacılığı da uzmanlık alanlarından biri haline getiren Turkcell, bayi çalışanlarının eğitimine yönelik etkinliklerinin en büyüklerinden olan “Turkcell Elçiler Zirvesi”ni bu yıl Elexsus Otel’de gerçekleştirecek.

Sunuculuğunu Jess Molho ve ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul’un yapacağı, birbirinden renkli turnuva ve şovların düzenleneceği zirvede ünlü sanatçıların konserleri de yer alacak.

Binlerce Turkcell çalışanının seçimi Kıbrıs

Adamız, 10’uncu kez düzenlenecek Turkcell Elçiler Zirvesi ile binlerce Turkcell çalışanına ev sahipliği yapacak. Sosyal medya üzerinden yapılan oylama sonucu ülkemizi tercih eden Turkcell elçileri tam 8 gün boyunca adamızda dev bir organizasyona tanıklık edecek.

7 bin 5 yüz bayi çalışanının yer aldığı zirve kapsamında Turkcell ve iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı bir alan oluşturulacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Turkcell’in Teknoloji Elçileri, en yeni teknolojileri bir arada görmenin ve deneyimlemenin keyfini çıkaracak.

Adamıza önemli katkı

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının da katılacağı Turkcell Elçiler Zirvesi sayesinde adamızın tanıtımı ve turizm anlamında önemli bir katkı sağlanacak. Ülkemize gelecek binlerce elçi hem Elçiler Zirvesi’ne katılacak hem de ülkemizi tanıma fırsatı yakalayacak.

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