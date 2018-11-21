Netflix, yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı

Netflix Türkiye, The Protector’dan (Hakan: Muhafız) sonra ikinci orijinal Türk dizisinde Beren Saat’in rol alacağını duyurdu.

Netflix, resmi Twitter hesabında paylaştığı video ile yeni Türk dizisi için Beren Saat ile çalışacaklarını duyurdu.

Platformun paylaştığı videoda The Crown’da Kraliçe Elizabeth, House of Cards’ta Claire Underwood, Maniac’ta Annie, La Casa de Papel’de Tokyo, GLOW’da Ruth Wilder ve Marvel’s Jessica Jones’ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterler anımsatıldı ve Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoş geldin” mesajı verildi.

Paylaşımda, Saat’in Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinin “Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar” ifadesine atıfta bulunuldu.

Beren Saat’in yer alacağı dizinin ismi, kadrosu ve ne zaman yayınlanacağına dair ise henüz bir açıklamada bulunmadı.