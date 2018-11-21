Macera tutkunları için adrenalin dolu bir tatil: Etna Yanardağı’nda kayak

Kayak tatili yapmayı sevenlerdenseniz, belki de en önemli konunuz bu kış nereye gideceğiniz. Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden birini seçebilirsiniz elbet. Her yıl binlerce kişinin bu mekanları tercih ediyor olmasının mantıklı bir nedeni olmalı sonuçta. Peki ya elinizi sağlam oynamaya çalışırken kendinizi ne gibi deneyimlerden mahrum etmiş olabileceğinizi merak ettiniz mi hiç? Sonuçta siz bir adrenalin insanısınız ve size en heyecanlı deneyimler yaraşır!

Bizim önerimiz alışılmışın dışına çıkıp, bu sene yolunuzu Sicilya’ya düşürmeniz. Ne zaman patlayacağı belli olmayan Etna Yanardağı, kış mevsiminde mükemmel bir kayak merkezine dönüşüyor.

SİCİLYA’DA OLMAK İÇİN 10 NEDEN

Sayıları henüz bir elin parmağını geçmese de, Etna’nın önemli noktalarına konuşlanmış kayak merkezleri, deneyimli rehberleri ile yanardağın az bilinen noktalarını ve kraterlerini keşfetmenize olanak sağlıyor.

Eğer şanslıysanız (!) Etna size duman, kül, lav ve patlama sesleriyle de eşlik ediyor. Ne dersiniz? Adrenalin seviyesini biraz yükseltmeye var mısınız?