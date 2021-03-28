Turkcell Ev İnterneti’nde daha güçlü, daha kapsamlı, daha kaliteli!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ev internetiyle ilgili açıklamalarda bulunurken kampanyasını da duyurdu.

Kampanya kapsamında müşterilere %100 memnuniyet garantisi sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Lifecell Digital isimli ev internetiyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. Lifecell Digital olarak internet servis sağlayıcısı sektöründe yer almaya başladığı yıldan itibaren 2 yıl içerisinde 3 katı büyüdüğünü açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu durumdan dolayı duydukları gurur ve memnuniyeti dile getirdiler.

Her zaman kaliteli hizmet anlayışıyla çıtayı hep daha yukarılara taşıma hedefinde olduklarını açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşteri memnuniyetinin bu noktada da bir numara olduğunun altını çizdi. Kampanyasını duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell, ev internetini deneyip memnun kalmayan müşterilerine iade garantisi sundu.

“Turkcell Ev İnterneti’nde 2 yılda 3 katı büyüdü. Teşekkürler Kıbrıs!”

Yapılan açıklamada, Turkcell Ev İnterneti’nin gerçekleşen yatırımlar ve çalışmalarla her gün daha kaliteli, daha güçlü ve daha kapsamlı olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca kotasız ve kesintisiz ev interneti hizmeti sunulduğunun da altı çizildi. 2 yıl içerisinde abone sayısını 3 katı büyüttüklerini belirten yetkililer müşterilerine teşekkür etti. Açıklamada, “Bu başarı bizi tercih eden müşterilerimiz sayesinde elde edilmiştir. Kuzey Kıbrıs halkına teşekkür ediyor, başarımızı paylaşıyoruz” dendi.

Memnun kalmazlarsa, iade garantisi!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, ev internetini Turkcell’li olsun ya da olmasın herkesin kullanabileceğinin altı çizildi. Ücretsiz kurulumla hızlı hizmet sunulan ev internetinde müşteriler, dilerse faturasına ek, dilerse peşin, dilerlerse de aylık fatura ile ödeme imkânına sahip olabiliyor. Müşterilerine 7/24 çağrı merkezi hizmeti yanında BiP uygulaması üzerinden de görüntülü hizmet sunan Turkcell, BiP müşteri hizmetleri kanalından başvuru, canlı destek, ödeme gibi işlemlerin de kolayca yapılabilmesine olanak sağlıyor. Müşterilerin diledikleri hız ve özelliklerde paket kullanabilecekleri Turkcell Ev İnterneti’nde, oyunculara özel düşük ping değeri olan paketlerle farklı seçenekler de sunuluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm bu hizmetleri destekleyecek bir kampanya ile müşterilerine, aldıkları yeni aboneliklerde kurulumdan sonraki 30 gün içinde memnun kalmazlarsa interneti kayıtsız şartsız iade etme imkânı tanıdı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, duyurduğu yeni kampanyası ile %100 memnuniyet garantisi hedeflediklerini açıklayarak detaylara https://www.lifecelldigital.com/kampanyalar/memnuniyetgaranti linkinden erişilebileceğini belirtti.