NASA mavi yıldızlarla dolu “örnek galaksiyi” görüntüledi

NASA’nın ünlü Hubble Uzay Teleskobu, parlak mavi yıldızlarla dolu büyük bir galaksinin fotoğrafını çekti.

Uzay ajansının internet sitesinde yayımladığı çarpıcı fotoğraf, Dünya’dan yaklaşık 100 milyon ışıkyılı uzaklıkta, Camelopardalis, diğer adıyla Zürafa takımyıldızında bulunan NGC 2336 isimli galaksiye ait.

NASA’nın açıklamasına göre galaksi, yaklaşık 200 bin ışık yılı genişliğinde. Bilinen en geniş galaksi unvanını 5,5 milyon ışık yılı genişliğiyle Samanyolu’nun 50 katı büyüklüğündeki IC 1101 isimli galaksi taşıyor. Ancak NGC 2336 da sarmal galaksilerinin çoğundan daha büyük olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Galaksiyi çarpıcı kılan en önemli özelliğiyse sarmal kollarındaki parlak, mavi yıldızlar. NASA, bunların genç yıldızlar olduğunu ve bu nedenle parlak mavi ışık yaydığını ifade ediyor. Zira NGC 2336’nın merkezinde çoğunlukla yaşlı yıldızlardan oluşan koyu kırmızı bir bölge de göze çarpıyor.

Görüntüyle ilgili açıklamasında NASA, “Bu büyük, güzel ve mavi, kısaca örnek niteliğinde bir galaksi” ifadelerini kullanıyor. Açıklamada ayrıca NGC 2336’nın, “çubuklu sarmal galaksi” diye sınıflandırıldığı aktarılıyor.

Bu sınıflandırma galaksideki yıldızların, çubuk şeklindeki merkezde yoğunlaştığı ve çubuğun uçlarından sarmal kolların çıktığı anlamına geliyor. 2005’te Spitzer Uzay Teleskobundan elde edilen veriler ışığında Samanyolu Galaksisi’nin de bir çubuklu sarmal galaksi olduğuna dair iddialar ağırlık kazanmıştı.

Hubble’ın görüntülediği bu mavi galaksi, ilk olarak 1876’da Alman gökbilimci Wilhelm Tempel tarafından tespit edilmişti. Tempel bu galaksiyi Hubble’dan çok daha küçük bir teleskopla keşfetmişti.