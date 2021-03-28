ARUCAD’da burs mülakatı 15-16-17 Haziran

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), %100 burs için 15-16-17 Haziran’da mülakat düzenliyor. Üniversite, pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, kayıt yaptıracak tüm adaylara %50 burs hakkı tanıyor. Burs oranını %100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar mülakatlara katılacak.

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan %50 burs hakkı tanımaktadır. Adaylar, 15-16-17 Haziran’daki mülakatlara katılarak burs oranını %100’e kadar yükseltebilecek.

4 Yeni Lisans Programına Başvurular Kabul Ediliyor

Üniversitede 2021 yılında Dijital Oyun Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Gemi ve Yat Tasarımı Bölümlerinin lisans programları açıldı. Aday öğrenciler, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabilecek.

Açılan 4 yeni lisans programı ile birlikte toplam 14 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Gemi ve Yat Tasarımı; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır.

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren ARUCAD’da, 15-16-17 Haziran 2021’de gerçekleşecek mülakatlara başvurular yoğun ilgi ile devam ediyor.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.