TURKCELL 1. Girne Maratonu Nisan ayında yapılacak

Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell 1. Girne Maratonu”nun Nisan ayında yapılacağı bildirildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, bugün düzenlenen basın toplantısında, “Seni hiç tanımasam da, senin için koşuyorum” sloganıyla gerçekleştirilecek maratona katılım için tüm halka çağrı yapıldı.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Katılım ücreti 20 TL olarak belirlenirken, kayıtlar 23 Mart’ta başlayacak.

GÜNGÖRDÜ: “YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İÇİN ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak maratonu bu yıl ilk kez Girne’de düzenleyecek olmalarından dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

Güngördü, etkinliğe sponsor olan şirketlere teşekkür ederek, herkesi maratona katılmaya davet etti.