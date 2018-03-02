Çeler, DAÜ Rektörü Osam’ı kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkeye üniversite eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt dışı işlerde çalıştırılması ve yaşanan sorunlara işaret ederek, ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve üniversitelerle istişare edeceğini söyledi.

DAÜ MEZUNU İLK MİLLETVEKİLİ VE BAKAN

Çeler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabul edip, görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çeler görüşmede yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu ilk milletvekili ve bakan olduğuna dikkat çekerek, okulun prestijini ileriye taşımanın kendisi için onur olduğunu belirtti.

DAÜ’de aldığı eğitim ve donanımın bu göreve gelmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Çeler, üniversiteyle her alanda iş birliği yapmaya ve katkı koymaya hazır olduğunu kaydetti.

Ülkeye üniversite eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin, kayıt dışı işlerde çalıştırıldığını ve bir takım sıkıntıların yaşandığını dile getiren Çeler, çalışma hayatında yaşanan bu sorunların çözümü için ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve üniversiteler ile istişare edeceğini sözlerine ekledi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da konuşmasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından farklı alanlarda birlikte sürdürülen iş birliğinin topluma hizmet adına devamını diledi.

Prof. Dr. Osam, Çeler’e Mağusa sütunu ve kargasının yer aldığı bir plaket de takdim etti.