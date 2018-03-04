Türk mankenlerden nefes kesen şov

BÜYÜK SES GETİRDİ:

Türkiye’nin ünlü mankenleri Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Merve Büyüksaraç gibi isimlerin boy gösterdiği defile, kardeş ülke Azerbaycan’da büyük ses getirdi

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye’nin en büyük moda organizasyonuna imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini Azerbaycan’da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye’nin en ünlü mankenlerini kadrosuna dahil eden Dosso Dossi Fashion Show, Bakü’de adeta Türk rüzgarı estirdi.

Birbirinden ünlü modeller boy gösterdi

Aralarında; Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan’ın da olduğu mankenler Azerbaycan’ın en büyük fuar merkezi olan EXPO Center’da podyuma çıktı. Koreografisini Öner Evez’in hazırladığı defilede Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz ürünleri sergilendi. Dosso Dossi Fashion Show coşkusu defilenin ardından gece de devam etti.

“Çok güzel bir organizasyon”

Defileye katılan Türk mankenler ise Azerbaycan’da oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. İlk kez Bakü’ye geldiğini belirten Çağla Şikel, “Çok güzel bir organizasyon. Baba tarafım Azerbaycanlı. Buradaki konuşmaları duyunca hep babaannem aklıma geliyor” dedi.

“Bakü çok güzel bir yer”

Özge Ulusoy ise, “Böylesi güzel bir organizasyonda sevdiğimiz arkadaşlarımızla beraberiz. Bakü çok güzel bir yer. Bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz” dedi. Azerbaycan’ın ünlü şarkıcısı Röya ve Soso Pavliashvili’nin birer konser verdiği parti renkli görüntülere sahne oldu.