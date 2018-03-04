Yalçıntaş Girne’de yankılandı

SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEDİ:

Türkiye’nin ünlü şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş, Albüm Club Bar’da verdiği konserde sevilen şarkılarla konukları mest etti

Girne’de hizmet veren Albüm Club Bar, önceki akşam keyif dolu bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin ünlü şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş’ın sahne aldığı gecede unutulmaz bir konser yaşandı. “İçimdeki Duman”, “İncir”, “Gel Be Gökyüzüm”, “Bu Nasıl Veda” gibi sevilen şarkılarıyla mekanda yankılanan Yalçıntaş adeta kulakların pasını sildi. Yalçıntaş’ın keyif dolu konserine ilginin oldukça yoğundu.