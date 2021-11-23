Türk Lirası’nın sert değer kaybı sürüyor: Kurdaki artış yüzde 10’u geçti

Yükselişine hız kesmeden devam eden sterlin/TL’de 17 seviyesi aşıldı. Kurdaki günlük yükseliş yüzde 12’ye ulaştı.

Güne 15,2868 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 15:16 itibarıyla %11,80 artışla 17,0852 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7371, en yüksek 15,3952 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 15,2830 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 02.11.2021 tarihinde 12,9292 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 17,1153 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 17,0852 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Euro 14.43 ile rekor kırdı

Güne 12,8277 ile başlayan Euro kuru, saat 15:19 itibarıyla %12,40 artışla 14,4131 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,3613, en yüksek 12,9268 seviyelerini gören Euro, günü 12,8237 seviyesinde kapattı. Euro, 26.10.2021 tarihinde 10,9330 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 14,4307 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 14,4131 TL‘ye karşılık gelmektedir.



Dolar 13 TL’ye yaklaştı