KTOEÖS, İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitime ara verme kararı aldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda artan koronavirüs vakası ve temaslı sayısından dolayı, cuma gününe kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini, pazartesinden itibaren ise, güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşana kadar eğitimin seyreltilmiş modelde devam edeceğini duyurdu.

KTOEÖS, İrsen Küçük Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, okulda çok sayıda vaka ve 100’ün üstünde temaslı olduğunu, testlerin sonuçlanmasının iki gün aldığını ve sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığından dolayı öğrencilerin kalabalık sınıf ortamında 7 saat bulunmak zorunda olduğunu belirtti.

Sendika yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerde ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varılması ve derhal somut ve pratik çözümler üretilmesini talep etti.

ELMALI: “SAĞLIK BAKANLIĞI VE EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, okulun tekrardan taranması ve var olan COVID-19 vaka sayısının net olarak ortaya çıkması için okulda yüz yüze eğitime ara verme kararı aldıklarını söyledi.

Elmalı, defalarca uyarı ve açıklamada bulunduklarını ve görüşme yaptıklarını ancak bu çalışmaların hiçbirinin sonuç vermediğini ve istenilen noktada adımlar atılmadığını kaydederek, artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlattıklarını bildirdi.

Elmalı, “Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düşüyor. Bir an önce bir seferberlik halinde eğitimin sürdürülebilmesi için harekete geçilmesini bekliyoruz” dedi.

Açıklama şöyle:

Yüz Yüze Eğitimi Önemsiyor musunuz?

Okulların açıldığı ilk günden yüz yüze eğitimin devam etmesi için kararlılıkla sürecin takipçisi olacağını söyleyen sendikamız, aynı kararlılığı hükümet yetkililerin göstermediğine üzülerek şahit olmaktadır. Okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılmasının önemini birçok kez vurgulamamıza, eğitimde daha fazla kayıp yaşanmaması gerektiğini birçok kez dile getirmemize rağmen, bu topluma, öğretmenlere, öğrencilere ve eğitime biçilen değer ortadadır!

Hazırladığımız “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” kılavuzunda işaret edilen noktalar dikkate alınmadığı gibi, okullarımızda yaşanan sorunlar ve sıkıntılar görmezden gelinmiş, ortaya çıkan sorunların çözümünde okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenmiştir. Taşımacılık ile ilgili hiçbir denetim ve kontrol yapılmamış, okul idareleri taşımacılıkta yaşanan sorunları tek başına çözmeye terkedilmiş, ancak idarecilerimize bu konuda sorumluluk verilip yetki verilmemiştir!

Toplumumuzun zor koşullarda salgınla mücadele ettiğini ve okulların her geçen gün daha fazla bulaş merkezi haline geldiğini, yetkililerin günü kurtarmaya yönelik attıkları adımlarla yüz yüze eğitimin riske atıldığını endişe ile takip etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Eğitim Bakanlığı öğrenci, öğretmen, veliler ve toplumda ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varıp, derhal somut ve pratik çözümler üretmelidir.

Temaslıların test sonuçları neredeyse 2 gün sonra sonuçlanmakta, bu durum okul idarelerini, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, yüz yüze eğitimi daha çok kaosa sürüklemektedir. Okullarımızda kalabalık sınıf sayıları görmezden gelinmeye devam etmekte, sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı gerçeği hiçe sayılmaktadır. Öğrencilerin 7 ders saati boyunca dipdibe, kalabalık sınıf ortamında bulunmasını bu vaka sayıları ile kabul edemeyiz.

İrsen Küçük Ortaokulunda vaka sayısı, temaslı sayısı ve okul içi bulaşın artmasından dolayı bu okulumuzda yüz yüze eğitimin şuanki koşullarda sürdürülmesi mümkün değildir. Yaklaşık yüz öğrenci temaslı olduğu için hala devam etmekte olan ara sınavlara katılamamıştır. 23 Kasım Salı (Bugün) tüm okul öğrencilerine değil, sadece 200 öğrenciye PCR testi yapılmıştır. Bu nedenle İrsen Küçük Ortaokulundaki tüm öğrencilere PCR testi yapılmasına fırsat vermek için yüz yüze eğitime ara verildiğini, güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşana kadar 29 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren bu okulumuzda eğitimin seyreltilmiş modelde devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)