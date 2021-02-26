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Türk lirasında kırılganlık devam ediyor

26 Şubat 2021
dolar





Dolar/TL ve Euro/TL, dün akşam yaşanan sert hareketler sonrası yeni güne de yükselişlerle başladı. Dolar 7,48 seviyesini test ederken, euro 9,09 seviyesini gördü.

Türk Lirası’nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. Dolar/TL ve Euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı.  Dolar/TL 7,40’ı geçerken; euro/TL 9’un üzerini gördü. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,48; euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti.

Saaat 08:48 itibariyle; dolar/TL 7,4570 ve Euro/TL 9,0645 seviyesinde yer aldı.

Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi  akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,43137,43957,48037,3118%1,1809:33
EUR – Euro9,03609,04619,09618,9047%1,0009:33
GBP – İngiliz Sterlini10,359010,374610,443810,2497%0,5709:33
CHF – İsviçre Frangı8,20638,21938,25238,0825%1,2909:33
CAD – Kanada Doları5,89455,90055,88325,9127%1,1509:33





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26 Şubat 2021


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