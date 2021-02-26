Türk lirasında kırılganlık devam ediyor

Türk Lirası’nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. Dolar/TL ve Euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL 7,40’ı geçerken; euro/TL 9’un üzerini gördü. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,48; euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti.

Saaat 08:48 itibariyle; dolar/TL 7,4570 ve Euro/TL 9,0645 seviyesinde yer aldı.

Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.