Dünya

İsveç’te donmuş gölde buzun kırılması sonucu 4 kişi boğuldu

26 Şubat 2021
buzun kırılması sonucu 4 kişi boğuldu





İsveç’te Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu.

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.





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26 Şubat 2021


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