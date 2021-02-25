Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates: Bitcoin madenciliği iklime zarar veriyor

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, kendisinin aşı gibi somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

“EN YÜKSEK DÜZEYDE ELEKTRİK HARCANIYOR”

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, “Bitcoin’in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir” dedi.

DİJİTAL PARA BİRİMİ GELİŞTİRİYOR

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, “çok düşük transfer ücreti” olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR?

Bitcoin madenciliği, donanım ve yazılımlar aracılığıyla kripto para üretiminin yanı sıra kripto para transferlerinin kaydının ve onayının yapılmasıdır. Her yeni birim üretildiğinde, oluşan blokların çözülmelerinin zorluk seviyeleri de artar. Bu nedenle madencilik için çok güçlü işlemcilere sahip bilgisayarlar gerekir.