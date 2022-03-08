Türk Lirası’nda kayıplar hızlandı; Sterlin 19 lirayı aştı

Döviz kurlarında haftanın ikinci gününde de hareketli seyir devam ediyor. Sterlin 19 lirayı aştı.
Sterlin
Güne 18,9469 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:41 itibarıyla %0,73 artışla 19,0084 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,7642, en yüksek 19,1524 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,9222 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 11.02.2022 tarihinde 18,2243 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 19,9034 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,0084 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 15,6772 ile başlayan Euro kuru, saat 09:40 itibarıyla %0,59 artışla 15,7378 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4420, en yüksek 15,8899 seviyelerini gören Euro, günü 15,6876 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7378 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar
Güne 14,3865 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:39 itibarıyla %0,72 artışla 14,4755 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,1994, en yüksek 14,5071 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,3625 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,4755 TL‘ye karşılık gelmektedir.