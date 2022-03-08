Türk Lirası’nda kayıplar hızlandı; Sterlin 19 lirayı aştı

Güne 18,9469 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:41 itibarıyla %0,73 artışla 19,0084 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,7642, en yüksek 19,1524 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,9222 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 11.02.2022 tarihinde 18,2243 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 19,9034 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,0084 TL‘ye karşılık gelmektedir.