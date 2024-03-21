Vatandaşın ekonomik gücü günden güne düşerken, Türk Lirası da neredeyse dünyadaki tüm para birimleri karşısında değer kaybına uğruyor. Makao’nun yerel parası Pataka, Türk Lirası karşısında değer kazandı!

Türk Lirası 2024’te de değer kaybını sürdürüyor. Çin’e bağlı özerk bir bölge olan 28 kilometrekare büyüklüğünde ve 700 bin nüfuslu eski Portekiz sömürgesi Makao’nun “Pataka” adı verilen para birimi bile, Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Sözcü’de yer alan hebere göre, 1 Pataka geçen yıl mart ayında 2.35 lirayken, şimdi 4.01 liraya yükseldi. Pataka, 1 Ocak 2024 tarihinde 3.7 liraydı. Pataka’nın alt birimi olan “Avos” da TL karşısında değer kazandı.

Bulgar Levası 2018 yılında 2.31 lirayken artık 18 liraya denk geliyor. 1 Kuveyt Dinarı 105.1 lira, 1 Bahreyn Dinarı 85.7 lira, 1 Umman Riyali 83.92 lira değerinde işlem görüyor. Dolara sabitlenen Panama Balboası’nın değeri 32.32 lira iken; 1 Singapur Doları 24.12 Türk Lirası ediyor.