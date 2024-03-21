Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Elon Musk’un beyin çipi şirketi Neuralink, çip implante edilen ilk hastasını çevrimiçi satranç oynarken canlı yayınladı.
Bir dalış kazası sonrasında omuz altı felç olan 29 yaşındaki hasta Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi.
Musk geçen ay, deneğin bilgisayar faresini kontrol edebildiğini duyurmuştu.
Arbaugh, X’te yayınlanan videoda implant prosedürüne atıfta bulunarak “Ameliyat son derece kolaydı. Gerçekten bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Herhangi bir bilişsel bozukluğum yok” dedi.
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