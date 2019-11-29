Türkiye

Türk Akım’ın Sırbistan kısmının sualtı geçişi Avrupa’nın en uzun hattı oldu

29 Kasım 2019
Türk Akım - Turk Stream

Türk Akım doğal gaz boru hattının Sırbistan-Bulgaristan, Sırbistan Macaristan sınırı ara kısmını oluşturan ve Tuna Nehri’nin altından geçen kısım, Avrupa’nın en uzun kısmı oldu.

Türk Akım doğal gaz boru hattının Sırbistan kısmını inşa eden IDC (Infrastructure Development and Construction) şirketi temsilcisi Yevgeniy Ulrich, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalar sırasında, Tuna altındaki kömür katmanlarının bulunduğu zor jeolojik şartlar nedeniyle bir takım zorluklar yaşandı. Buna rağmen geçiş 32 günde tamamlandı. Doğal gaz boru hattının Sırbistan-Bulgaristan, Sırbistan Macaristan sınırı ara kısmını oluşturan ve Tuna Nehri’nin altından geçen kısım Direct Pipe yöntemiyle döşendi. Bu hat 1402 km’lik uzunluğuyla dünyada üçüncü (birincisi Yeni Zelanda, ikincisi ABD), Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor.”

Yevgeniy Ulrich, Türk Akım doğal gaz boru hattının Sırbistan kısmının Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına olan ara kısmını rekor sayılabilecek büyük bir hızla tamamladıklarını belirtti:

“Boruları yüksek bir hızda döşedik. Günde 500 eklemden fazla. Teknolojik zincirin eşgüdümlü ve eşzamanlı çalışması sayesinde günde 6 km’ye kadar boru döşeme hızına ulaştık. Bu bir tür rekordur, altı ayda 400 km’lik boru döşedik.”



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