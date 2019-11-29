AvrupaDünya

Brüksel’de iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenlendi

29 Kasım 2019
Brüksel

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen “Küresel iklim grevi” temalı protestolar kapsamında yüzlerce kişi Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Göstericiler, Madrid’de gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı öncesinde çevre konularına dikkat çekti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Londra Köprüsü’nde bir kişi polis tarafından vuruldu

29 Kasım 2019

Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı

29 Kasım 2019

Almanya’da “yastık altı” birikim 235 milyar euro

29 Kasım 2019

 Mozart’ın çocukluk portresi 4 milyon euroya satıldı

29 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı