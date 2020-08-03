Sanat

Turist, Canova’nın heykelinin parmaklarını kırdı

Possagno Belediye Başkanı Valerio Favero: Medeniyet yoksunlarına karşı hiçbir tedbir sanat eserlerini korumaya yetmez

3 Ağustos 2020
İtalya, Antonio Canova, selfie, Possagno Canova Vakfı Başkanı Vittorio Sgarbi, müze,

İtalya’nın önde gelen neo-klasik heykeltıraşlarından Antonio Canova’nın bir alçı heykelinin üzerine oturan bir turist, heykelin ayak parmaklarını kırdı.

1757 yılında Possagno kasabasında doğan Antonio Canova adına bu kasabada açılan müzede geçen Cuma günü yaşanan olayda, heykeltıraşın en ünlü eserlerinden Paolina Borghese heykelinin alçı modeli zarar gördü.

Antonio Canova Gypsotheca Müzesi’nin açıklamasında “Avusturyalı bir turist, Paolina Borghese heykelinin üzerine oturarak iki ayak parmağının kırılmasına yol açtı, ardından da olayı bildirmeden aceleyle müzeden uzaklaştı” denildi.

Müzenin açıklamasına göre, güvenlik görevlileri heykelin zarar gördüğünü birkaç dakika sonra fark ederek alarmı çalıştırdı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Avusturyalı bir turist kafilesinde yer alan bir kişinin, selfie çekmek için heykelin üzerine oturduğu belirlendi.

Avusturyalı turistin müzedeki rezervasyon kaydı sayesinde kimliğinin belirlendiği ve olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiği açıklandı.

Canova Vakfı Başkanı: Şuursuz barbar

İtalya’nın tanınmış sanat eleştirmenlerinden, Possagno Canova Vakfı Başkanı Vittorio Sgarbi “şuursuz barbar” diye tanımladığı turistin ülkesine dönmeden bulunması ve cezalandırılması çağrısı yaptı.

Müze de, ziyaretçilerin sanat eserlerine saygı ve sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektiğini, bunun “medeni bir görev” olduğunu vurguladı.

Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, müze yetkilileri de yeterli seviyede güvenlik tedbiri almadıkları gerekçesiyle eleştirildi.

Possagno Belediye Başkanı Valerio Favero ise güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri, “Medeniyet yoksunlarına karşı hiçbir tedbir sanat eserlerini korumaya yetmez” diye yanıtladı.

Belediye Başkanı, müzedeki güvenlik önlemlerinin kurallara uygun olduğunu da belirtti ve heykellerin kapalı camekan gibi bölmelere alınmaları halinde “ziyaretçilerin ışık oyunlarının yarattığı duygulardan mahrum kalacağını” vurguladı.

Müze müdürü Moira Mascotto da “Ziyaretçilere her zaman buranın bir gypsoteca (alçı müzesi) olduğunu ve bunun dünyanın en hassas malzemelerinden biri olduğunu hatırlatıyoruz. Eserlere dokunmamaları ve hatta fazla yaklaşmamaları gerektiğini söylüyoruz” dedi.


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