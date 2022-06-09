Türeci ve Şahin’in geliştirdiği kanser aşısının ilk sonuçları başarılı

mRNA tabanlı ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin hedefinde kanser aşısı var.

Bir süredir devam edilen klinik çalışmalarda aşama kaydedildi ve ilk sonuçlar, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin yıllık konferansında açıklandı.

Kanser aşısı ile hastaların yarısı iyileşti

Aşı çalışmaları 16 pankreas kanseri hastası üzerinde yapıldı.

Hastalara, ameliyat sonrası belirli aralıklarla 9 doz aşı uygulandı. mRNA tabanlı aşı olumlu sonuçlar verdi ve hastaların yarısı kanseri yendi.

Yapılan açıklamada aşının, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirdiği belirtildi. Bu şekilde kanseri durdurmayı başardığı ifade edildi.

“İyileşmesi zor tümörlerin tedavisinde çığır açmak istiyoruz”

Aşıya olumlu yanıt vermeyen sekiz hastadan altısının kanseri ise bir yıl sonra nüks etti.

Özlem Türeci, pankreas kanseri için geliştirilen aşının, diğer kanserler için de umut verici olduğunu söyledi.

“Kanser aşısı alanında uzun süredir devam eden araştırmalarımız ışığında bu zorluğun üstesinden gelmekte kararlıyız. İyileşmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz.”

Türk bilim insanlarının başarısı bilim dünyasında da takdirle karşılandı.

New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, “Erken sonuçlardan çok heyecanlıyız” dedi.