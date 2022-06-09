dünyanın en küçük ineği, Queen

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Queen adı verilen 58 cm boyundaki dünyanın en küçük ineğinin Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’nda yer alması için sahibi tarafından başvuruda bulunuldu.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşayan 58 cm boyundaki Queen adlı inek ilgi odağı oldu.

Queen’in dünyanın en küçük ineği olarak tescillenmesi için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunuldu.

Daha önce Dünya Rekolar Kitabı’nda ismi geçen Bangladeş’te doğan dünyanın en küçük ineği unvanını taşıyan Rina’nın hayatını kaybetmesi sonucunda Pakistan’ın Karaçi şehrinde doğan Queen’in dünyanın en küçük ineği olduğu biliniyor.