Tunuslu golcü Ahmed Akaichi ülkemizde

Tunuslu ünlü futbolcu Ahmed Akaichi arkadaşı Kıbrıslı Türk menajer Tekin Birinci aracılığı ile ülkemize geldi.

33 yaşındaki 1.85 boyundaki Tunuslu golcü Ahmed Akaichi kariyerinde Tunus Premier Lig ve milli takımda forma giymiş bir isim.

FIFA lisanslı menajer Birinci aracılığı ile bu akşam ülkemize gelen Akaichi, 3 gün aramızda olacak. Ülke futbolumuz hakkında bilgi edinecek Tunuslu forvetin, bu sürede bazı takımlarla da görüşme yapması bekleniyor.