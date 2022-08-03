Enerji Verimliliği Derneği, enerjide tasarruf tedbir önerilerini paylaştı

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği, giderek yükselen sıcaklarla birlikte artan enerji talebinin, mevcut şebeke kapasitesi ve bakım yapılmadan çalışmaya devam eden santrallerle karşılanmasının zor durumda bırakacağını belirterek, enerjide tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Görkem Çelik tarafından yapılan açıklamada, içinde bulunulan gelişmelere bakıldığında, sadece elektrik fiyatlarının değil başta doğal gaz olmak üzere akaryakıt fiyatları ile birlikte tüm enerji maliyetlerinin ve ilgili sorunların artmaya devam edeceği belirtilerek, enerji tasarrufuna ilişkin kısa sürede alınabilecek tedbir önerileri şu şekilde paylaşıldı:

“ 1- Konut, kamu, ticari ve sanayi olmak üzere tüm alanlarda enerji sarfiyatını azaltacak tasarruf tedbirlerinin alınması, sivil toplum örgütleri olmak üzere üye ve iş yeri özelinde bu tedbirlere destek ve özveri verilmesi,

2- Kamu binalarında klimaların yazda 27 derecenin altına düşürülmemesi kışta ise 19 derecenin üzerine çıkarılmaması. Buna özel sektör binaları ve konutların da uyması,

3- Kamuya ait tüm binalarda gece aydınlatmalarının kapatılması. Reklam panoları ve mağaza aydınlatmalarının gece yarısından sonra kapatılması,

4- Elektrikli cihazların bekleme modunda bırakılmaması,

5- Yenilenebilir enerji kullanımımın önünü açacak şekilde zero injection (şebekeye enerji vermeyen öz tüketim modeli) ile birlikte kullanılacak depolamalı uygulamaların önünü açacak düzenlemelerin KIB-TEK tarafından ivedilikle hayata geçirilmesi. Böylece gerek Alçak Gerilim düzeyinde yaşanan yüksek voltaj sorununun artmasının önüne geçilebilir gerekse de puant yük sorununa fayda sağlanabilir.

6- Kamu binalarında güneş enerjisi kullanımına yönelik öz tüketim bazlı proje çalışmalarının yapılarak hayata geçirilmesi,

7- Özellikle şehirlerarası toplu taşıma sayısının artırılması ve teşvik edilmesi,

8- Enerji talebindeki artışın KIB-TEK tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılarak farkındalık yaratılması,

9- Ülke genelini kapsayacak tasarruf hedeflerinin belirlenmesi (AB içinde önerilen rakam yüzde 15’dir),

10- Bu sürecin halkımıza ve yaşam şeklimize mümkün olan en az etki ile atlatılması için uzman ve yetkilendirilmiş kişilerden oluşan, görev tanımı belli bir birimin acilen oluşturularak ivedi tedbirlerin ortaya konması.”