Tunca’dan tokat gibi defile

ÇOCUK GELİNLER ADINA PODYUMDA TEPKİ:

Manken ve oyuncu Sevcihan Tunca “Çocuklar Gelin olmaz” isimli defilesinde çocuk gelinler adına tokat gibi bir tepki ortaya koyarak sosyal duyarlılık uyandırdı.

Başarılı Manken ve Oyuncu Sevcihan Tunca Sosyal Sorumluluk Proje Kapsamında katıldığı bir gelinlik defilesinde “Çocuk Gelinler” temalı koreografide muhteşem performansı ve duyarlılığı ile beğeni topladı.

“Çocuk Gelinler” temalı gelinlik defilesi izleyenler tarafından büyük ilgi görürken muhteşem bir defileye daha imza atmanın mutluluğunu yaşayan güzel manken Sevcihan Tunca başta olmak üzere “Çocuktan Gelin Olmaz” diyen tüm mankenler ayakta alkışlandı.

Sevcihan Tunca: “Çocuktan gelin olmaz, kınıyorum ve halkımızın bu hassas konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum.” diyerek küçük yaşta evlendirilen çocuklar için tepkisini ortaya koydu.