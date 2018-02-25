Cici kızdan entrikacı metrese

İLK KEZ KÖTÜ OLDU:

Dizilerin “cici kızı” Yıldız Asyalı “Elif” dizisindeki entrikacı metres rolüyle ilgili “İlk kez kötü oldum. Farklı karakterler oynamak güzel.” dedi.

“Elif” isimli günlük dizi filmin sevilen oyuncusu Yıldız Asyalı, canlandırdığı Rana karakteriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. “Elif” isimli günlük dizi filmde Rana karakteriyle ilk kez bir kötüye hayat verdiğini ifade ederken bu rolü oynamaktan da haz aldığını dile getirdi.

Bir metresi canlandıran ve çeşitli entrikalarla arzularına ulaşmaya çalışan Rana karakteriyle Yıldız Asyalı, bu güne kadar izleyici karşısında oynadığı roller dışında farklı biri olarak çıkması da yadırganmadı. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Yıldız Asyalı “Bugüne kadar hep ailenin cici kızıydım, “Elif” dizisinde böyle bir rol beni heyecanlandırdı ve sevindirdi. Oyunculukta farklı karakterler oynamak her oyuncunun arzusudur, tanındığım karakterin dışında bir rolle kabullenip taktir görmekte benim kendime güvenimi zirveye çıkardı.” dedi.

Konservatuar mezunu olan başarılı oyuncu artık kemanına da önem vereceğini ve müzik dünyasına yeni çalışmalarla döneceğini ifade ederken oyunculuk ve müziği birlikte devam ettireceğini vurguladı.