Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyor

Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların yarın tam zamanlı açılacağını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız”