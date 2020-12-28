Tulayev, direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

Bu akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Muhammet Mahmud TULAYEV yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, belinde kırık teshisi ile müşahede altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

28.12.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Muhammet Mahmud TULAYEV (E-32), yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa girişi yakınlarında köpek barınağı yakınlarında sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, belinde kırık teshisi ile müşahede altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.