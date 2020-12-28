KKTC vatandaşı öğrencilere ücretsiz PCR

Sağlık Bakanlığı Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelerde öğrenim gören, yeni yıl için ülkeye gelen KKTC vatandaşı öğrencilerin, dönüş için gerekli olan PCR testlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye, İngiltere ve diğer tüm dünya ülkelerinde öğrenim gören ve yeni yıl amacıyla ülkemize gelen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla, dönüş için gerekli olan PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.”