Tüketiciler Derneği, Tüketici Konferansı ve Ödül Töreni düzenledi

KKTC Tüketiciler Derneği , “Dünya Tüketiciler Günü” etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Tüketici Konferansı ve Ödül Töreni düzenledi.

Her yıl 15 Mart tarihinde gerçekleşen ancak bu yıl pandemi nedeniyle 1 Kasım’da yapılmasına karar verilen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte, “KKTC’nin bağımsızlığına sahip çıkması” nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Bağımsızlık Onursal Ödülü” takdim edilirken, tüketici haklarına ilişkin iyi örnek teşkil eden çeşitli işletmelere ödül ve plaket verildi.

Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Emekli Vergi Dairesi Müdürü Göksel Saydam ise tüketici hakları, piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği konularına ele alan konferansta konuşma yaptı.

TATAR: “ESAS OLAN KKTC DEVLETİ’NİN VARLIĞIDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Tüketiciler Derneği’nin düzenlediği bu törene her yıl katıldığını kaydederek, derneğin tüketici haklarının korunması, piyasayı takip etme ve değerlendirme, fırsatçıları tespit edip deşifre etme konularında yapmış oldukları çalışmaları takdir ettiğini belirterek, tebriklerini iletti.

Tatar, Dernek Yönetim Kurulu’nun sadece tüketici haklarının korunmasında değil Kıbrıs konusunda da göstermiş oldukları duyarlılığa da değindi.

Uzun yıllar boyunca Işık’ın radyo ve televizyonlarında konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamaları takip ettiğini söyleyen Tatar, “Eğer bir öğretmenler sendikası başkanı, bir öğretmen, bir devlet memuru, Kıbrıs görüşmeleri konusunda her şeyi söyleyebiliyorsa, halk için her türlü mücadeleyi vermiş bir sivil toplum örgütünün de bu konuda söyledikleri dikkate değerdir” dedi.

“Esas olan KKTC Devleti’nin varlığıdır” şeklinde konuşan Tatar, Başbakan olarak yer aldığı hükümet programında 2 devletli bir anlayış sergileneceğini, federasyon temelli bir çözüm olmayacağını ilk kez açıkladıklarını, ardından UBP-HP olarak Maraş açılımıyla büyük bir adım attıklarını, Cumhurbaşkanı olarak ise “İki ayrı devletin egemenliğine ve iş birliğine dayanan bir anlaşma” mesajını dünyayla paylaştığını aktardı.

“DAHA FAZLA ÜRETİM VE SANAYİLEŞME”

Yapılan çalışmaların, KKTC’nin egemenliği altında kurum ve kuruluşların güçlendirilmesi, yasaların yapılması, güncellenmesi, piyasasının değerlendirilmesi ve ekonomiyle birlikte tüketicilerin korunması temelinde olduğunu belirten Tatar, enflasyon baskısı altında olunduğunu, ileriki yıllarda daha fazla üretim ve sanayileşme ile maliyetlerin minimum düzeyde tutulabileceği ve hayat pahalılığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Tatar, “Büyük ölçüde dövizin etkisinde olan bir ekonomi var. Ancak biz burada Türk lirası kullanıyoruz. Gelirimiz Türk lirası. Bir ekonomist, iktisatçı olarak söyleyebileceğim, olabildiğince Türk lirası kullanmaya özen göstermektir. Türkiye ile ekonomik olarak entegreyiz çünkü mal ve hizmetlerin büyük bir kısmı TC’den ithal edilmektedir. Bugüne kadar TC yetkilileriyle mümkün olduğunca faturalandırmaların TL bazında yapılması gerektiği hakkında görüştük. Ekonomi Bakanı Sayın Arıklı’nın bu konuda muhatabı ile görüşmeleri var. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı da Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunudur, burasının ekonomisini çok iyi bilmektedir” dedi.

“TÜKETİCİ KRALDIR”

Lisans ekonomi kitaplarının ilk sayfalarında “Tüketici Kraldır” ibaresi yer aldığını, bu doğrultuda işletmelerin hizmetlerini sunarken her zaman tüketici harcamalarını göz önüne alması gerektiğini kaydeden Tatar, kamu müfettişlerinin piyasası kontrol etmekle mükellef olduğunu ancak Tüketiciler Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin bu denetim sonuçlarını halkla paylaşmak ve takibini yapmasının önemli olduğunu belirtti.

“EKONOMİ KAYIT ALTINA ALINMALIDIR. EKONOMİ DENETLENİRSE, GÜÇLENİR”

Ekonominin kayıt altına alınması gerektiğine, kayıt altına alınan ekonomi ile devletin kendi gelirlerini denetleyebileceğine ve bu şekilde ekonomiyle birlikte, kurum ve kuruluşlarının da güçleneceği ve istikrarın sağlanacağına dikkat çeken Tatar, “Ulaşılan rakamlara bakılırsa, KKTC hak ettiği ölçüde bu beklentileri yerine getirirse, ülkenin gayri safi milli hasılası olarak 3 milyar Euro’dan (30 milyar türk lirası) bahsetmekteyiz. Devletin bütçesi 11-12 milyar Türk lirası” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: “HERKES GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Tatar, bütçenin meclise sevk edilmesinin öneminin de altını çizdi ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, siyasi istikrarsızlığın ülkeye zarar vermemesi adına herkesin kendi görevini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, nisap sağlamaları ve meclis çalışmalarına katkı koymaları konusunda milletvekillerine çağrıda bulundu.

Tatar, son olarak, ülkede yatırım yapan, üretime destek veren birçok iş insanı ve işletme olduğunu, bu işletmeleri takdir ve tebrik ettiğini söyledi ve fırsatçılara olanak verilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, önemli olanın sosyal sorumluluk anlayışıyla ülke olarak uzun vadede kazanmak olduğunu belirtti.

IŞIK: “TÜKETİCİ HAKLARI KORUNURSA, EKONOMİ DE KORUNUR”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da, konuşmasında, yoğun çalışmaları arasında bu etkinliğe katılımından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini ileterek, ödüle layık görülen kurum, kuruluş ve iş insanlarını tebrik etti.

Bugüne kadar Dernek adına, ülkede birçok yasanın yapılması ve değiştirilmesini sağladıklarını ve her yıl yurtdışında tüketici konseylerine katılarak yenilikleri ülkeye getirmeye çalıştıklarını anımsatan Işık, “Derneğimize her yıl binin üzerinden şikayet geliyor ve işleme koyuyoruz. Üniversite ve seyahat acenteleri ile yaşanan sıkıntıları değerlendiriyoruz. Sonuç alamadığımız da kararları bağlayıcı olan Mal ve Hizmetler Hakemler Heyeti’ne taşıyarak, yasal çözüm buluyoruz ”dedi.

Piyasadaki fahiş fiyatlarının nedeninin enflasyon olsa da, pandemi nedeniyle de artış yaşandığını söyleyen Işık, hükümetin piyasaya müdahalesinin sınırlı olduğunu ancak vergilendirme ve destekleme politikalarıyla tüketiciyi destekleyebileceğini kaydetti.

Bu noktada tasarruf ve üretime önem verilmesinin altını çizen Işık, “5 yılda 5 hükümet değişti. Muhataplarımız kısa sürede değişiyor, bu durum derneğimizin öngördüğü çalışmaları yapmasına engel oluyor. Biz dernek olarak bile engelleniyorsak, devlet nasıl çalışıyor?” diye sordu.

“Tüketici hakları korunursa ekonomi de korunur” diyen Işık, piyasayı sürekli takip ettiklerini, tüketici haklarına saygılı olmayan işletmeleri kara listeye alıp yayınladıklarını, aynı şekilde tüketici haklarına önem veren işletmeleri de ödüllendirerek, halkın doğru seçim yapmasında yardımcı olduklarını kaydetti.