Kıbrıs

Tüketiciler Derneği Fransız mallarına “süresiz boykot” çağrısı yaptı

7 Şubat 2019
Tüketiciler derneği

Tüketiciler Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ermeni soykırımının dünyada tanınması için mücadele vereceğini” açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm Fransız mallarına ve ürünlerine “süresiz boykot” uygulanması çağrısı yaptı.

Dernek  Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Macron’un bu kararının; “insanlığın düşünce ve hür iradesini baskı altına almaya yönelik kabul edilemez bir insan hakları ve tarihi gerçeklerin ihlali ve saptırılması” olduğunu kaydetti.

Işık, Fransa’nın tarihte uyguladığı bir çok saldırı ve soykırım girişimi bulunduğunu, bu yüzden bu kararı alan Macron’un Fransa’yı bu tarihten kurtaramayacağını belirterek, “Derneğimiz bugünden itibaren tüm Fransız mallarına ve ürünlerine süresiz boykot uygulanması ve kullanımlarında Fransız menşeli araç gereç mal bulunduranların bunları ellerinden çıkarmaları için çağrı yapmaktadır. Derneğimiz Fransız ürünlerine başlatılan süresiz boykota tüm sendika ve sivil toplum örgütlerinin destek vermesi için çağrı yapmaktadır” dedi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Kıbrıs Türk tarafı zamana oynamaya yönelik girişimlere onay vermeyecek

7 Şubat 2019

Ticaret odası başkanı Deniz, çalışma bakanı Çeler’i eleştirdi

7 Şubat 2019
elektrik

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK

7 Şubat 2019
kamu-sen

Kamu-Sen “yerli iş gücünde sendikalaşmaya” tam destek belirtti

7 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı