Kıbrıs

Kamu-Sen “yerli iş gücünde sendikalaşmaya” tam destek belirtti

7 Şubat 2019
kamu-sen

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı “yerli iş gücünde sendikalaşma ve 750 TL prime” destek belirtti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, bu yasanın geçmesi ve özel sektörde çalışanların güvence altına alınması durumunda; bunun bir devrim niteliğinde olacağına dikkat çekildi.

Kamu-Sen,  son zamanlarda gerek görsel ve gerekse yazılı basında iş kesimlerinin bu yasa ile ilgili tepkilerini eleştirerek,  “14 saat çalıştırmak adil midir, çalıştırdığınız kişilerin özlük haklarını gasp etmek insan haklarına ILO yasasına uygun mudur?” diye soruldu.

Açıklamada, “Bizler Kamu-Sen olarak yasa ile yapılan yerel iş gücüne yönelik ve özel sektörde çalışanlarını bir nebze korumu altına alacak olan bu yasayı desteklediğimizi ve bu çalışmaya katkı koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Zeki Çeler’i de takdirle karşıladığımızı, bu yasanın bir an önce geçmesi için de katkı koyacağımızı belirtir, kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

 

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