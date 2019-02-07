Kıbrıs

54 yaşında Bilal Karatepe kaldığı otelde yaşamını yitirdi

7 Şubat 2019

Güzelyurt’ta bir otelde kalmakta olan Bilal Karatepe (E-54), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis bültenine göre Karatepe bugün saat 14.00’te kaldığı otel odasında hayatını kaybetti.

 

LEFKOŞA’DA EV YANGINI

Lefkoşa’da bu sabah Mehmet Bilgili’ye (E-54) ait evde yangın çıktı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve bazı eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

 

UYUŞTURUCU

Girne’de dün öğleden sonra M.H (E-22) ve M.S’nin (E-30) kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi; şahıslar tutuklandı.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

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