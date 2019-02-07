54 yaşında Bilal Karatepe kaldığı otelde yaşamını yitirdi

Güzelyurt’ta bir otelde kalmakta olan Bilal Karatepe (E-54), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis bültenine göre Karatepe bugün saat 14.00’te kaldığı otel odasında hayatını kaybetti.

LEFKOŞA’DA EV YANGINI

Lefkoşa’da bu sabah Mehmet Bilgili’ye (E-54) ait evde yangın çıktı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve bazı eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU

Girne’de dün öğleden sonra M.H (E-22) ve M.S’nin (E-30) kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi; şahıslar tutuklandı.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.