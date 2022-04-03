Tüketiciler Derneği ekonomik krize karşı hükümet ve muhalefete iş birliği çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, enflasyonun tüketicilere yaşatmakta olduğu vahim piyasa travmasının hükümetin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmadığını belirterek, hükümet ve muhalefete iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Işık açıklamasında “piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisinin” yalın bir market denetimi ile mümkün olamayacağını belirterek, “Köklü önlemlerin alınmasını öngören reformların acil olarak Meclis’te görüşülmesi ve çözüm bulunması için Derneğimiz hükümet ve muhalefete iş birliği çağrısı yapmakta Meclisi göreve davet etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Işık, hükümet kadar muhalefetin de tüketicilerin yaşamakta oldukları sorunlara çözüm üretmek ve uygulanmasına destek verme sorumluluğu olduğunu ifade etti