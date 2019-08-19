Kıbrıs

TÜK, tohumluk materyal hizmetine devam edecek

19 Ağustos 2019

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), bu haftadan başlayarak hafta sonları da dahil olmak üzere çiftçilere kendilerine ait ürünlerini (arpa, buğday ve tritikale) tohumluk materyali olarak hazırlama hizmetine devam edeceklerini duyurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamada, hizmet bedelinin 290.00 TL/Ton + KDV olduğu bildirildi.

Müracaatların alınmasına devam edildiği, hizmetin süratle ve en iyi şekilde yapılabilmesi için haftanın 7 günü saat 17.00’ye kadar hizmet verileceği belirtilen açıklamada, kurumun, alımını yaptığı tohumluk materyallerini selektörleme, ilaçlama ve torbalama faaliyetine başladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, peşin satış fiyatları şöyle:

“Toh. Arpa materyali 1.75 TL/Kilo; Toh. Sert Buğday materyali 1.88 TL/Kilo; Toh. Yumuşak Buğday materyali 1.80 TL/Kilo; Toh. Tritikale materyali 1.80 TL/Kilo. Bugünden itibaren talepler alınmaya başlanacaktır.”
TÜK açıklamasında, 2019 ürünü zahire alımlarının, 23 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği de belirtildi.

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