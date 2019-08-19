Bakan Oğuz, TÜK ambarlarını ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait ambarları ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz, Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi ambarları, Akdoğan Yemlik Şubesi ambarları, Vadili ambarları ve Haspolat Şubesi ambarlarında incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a temaslarında bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Bakan Oğuz, incelemeler sırasında TÜK’ün, çiftçilerin kendilerine ait ürünlerini (arpa, buğday ve tritikale) tohumluk materyali olarak hazırlama hizmetine devam ettiğini anımsattı.

Kurumun almış olduğu tohumluk materyallerin selektörleme, ilaçlama ve torbalama faaliyetine başladığını belirten Oğuz, kurum tarafından 17 Haziran tarihinde başlatılmış olan zahire alımlarının, 23 Ağustos Cuma günü son bulacağını kaydetti.