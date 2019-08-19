Kıbrıs

Bakan Oğuz, TÜK ambarlarını ziyaret etti

19 Ağustos 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait ambarları ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz, Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi ambarları, Akdoğan Yemlik Şubesi ambarları, Vadili ambarları ve Haspolat Şubesi ambarlarında incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a temaslarında bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Bakan Oğuz, incelemeler sırasında TÜK’ün, çiftçilerin kendilerine ait ürünlerini (arpa, buğday ve tritikale) tohumluk materyali olarak hazırlama hizmetine devam ettiğini anımsattı.

Kurumun almış olduğu tohumluk materyallerin selektörleme, ilaçlama ve torbalama faaliyetine başladığını belirten Oğuz, kurum tarafından 17 Haziran tarihinde başlatılmış olan zahire alımlarının, 23 Ağustos Cuma günü son bulacağını kaydetti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

19 Ağustos 2019

TÜK, tohumluk materyal hizmetine devam edecek

19 Ağustos 2019

Polisiye olaylar

19 Ağustos 2019
Yangın - İtfaiye

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

19 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı