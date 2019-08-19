Kıbrıs

Polisiye olaylar

19 Ağustos 2019

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, Gazimağusa’da Suçla Operasyonel Mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli vaziyette görülen O.A. (E-23) ve M.A.Y. (E-26) tasarruflarında yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınırken, yine Gazimağusa’da A.S. (E-27)’nin tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18 – 19.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ise tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

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