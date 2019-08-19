Türkiye

Türkiye’de benzin ve motorine zam

19 Ağustos 2019

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.

Artış ile birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,65 liraya, Ankara ve İzmir’de 6.73 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 6.23 liraya, Ankara’da 6.20 liraya, İzmir’de 6.31 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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