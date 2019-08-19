Türkiye’de benzin ve motorine zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.
Artış ile birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,65 liraya, Ankara ve İzmir’de 6.73 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 6.23 liraya, Ankara’da 6.20 liraya, İzmir’de 6.31 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı
20/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Motorinde 17,
Benzinde 6 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
— EPGİS (@trepgis) August 19, 2019