TÜK çalışanlarına maaş ve ikramiyesi ödeniyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının aralık ayı maaşlarının bugün, 13’üncü maaş ikramiyelerinin ise yarın itibarıyla hesaplarına yatırılması hususunda bankalara talimat verildiği bildirildi.

Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ile Maliye bakanlıkları arasında yapılan temaslar neticesinde gerekli kaynağın sağlandığı, ödemelerin yapılmasına başlandığı kaydedildi.

Kamu-İş üyesi TÜK çalışanları dün yatırımlarının yapılmadığı ve maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grev ve eylem yapmıştı.