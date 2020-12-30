Öğretim görevlisi Aylin Sözer’i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı

Maltepe’de dün sabah, özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan 49 yaşındaki Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülmüştü. Türkiye’yi sarsan cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, “Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

TUTUKLANDI Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, “Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız’ın tutuklanmasına karar verdi.