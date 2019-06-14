Tuğsan Yazıcı’dan Çocuklara Armağan

Tuğsan Yazıcı, 1,5 yıl boyunca kansere karşı verdiği mücadeleyi 2018 yılı Aralık ayında maalesef kaybetmişti.

Başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere toplumu da derinden etkileyen bu kayıp sonrasında aile minik Tuğsan’ın adını yaşatmak adına Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi-Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan etti.

Aile, hem Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi amacıyla uzun birsüre yatan Tuğsan’ın adını yaşatmak hem de serviste yatan tüm çocukların güzel vakit geçirmeleri için satranç köşesini yarattılar ve 13 Haziran 2019, Perşembe günü (dün) serviste yapılan karne gününde katılımcılara köşenin tanıtımı yapıldı.

Satranç köşesinde bulunan ve Tuğsan Yazıcı’nın ağzından tüm arkadaşları için yazılmış “Hayat da aslında satranç gibi stratejik bir oyun, hayat oyununda hep kazanmanız dileğimle – Tuğsan Yazıcı’dan tüm çocuklara armağan” şeklindeki bir notun da bulunduğu köşeyi gören konuklar, adeta gözyaşlarına hakim olamamış ve oldukça duygusal anlar yaşamıştırlar.