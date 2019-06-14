Kıbrıs

Tuğsan Yazıcı’dan Çocuklara Armağan

14 Haziran 2019
tuğsan-yazıcı

Tuğsan Yazıcı, 1,5 yıl boyunca kansere karşı verdiği mücadeleyi 2018 yılı Aralık ayında maalesef kaybetmişti.

Başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere toplumu da derinden etkileyen bu kayıp sonrasında aile minik Tuğsan’ın adını yaşatmak adına Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi-Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan etti.

Aile, hem Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi amacıyla uzun birsüre yatan Tuğsan’ın adını yaşatmak hem de serviste yatan tüm çocukların güzel vakit geçirmeleri için satranç köşesini yarattılar ve 13 Haziran 2019, Perşembe günü (dün) serviste yapılan karne gününde katılımcılara köşenin tanıtımı yapıldı.

Satranç köşesinde bulunan ve Tuğsan Yazıcı’nın ağzından tüm arkadaşları için yazılmış “Hayat da aslında satranç gibi stratejik bir oyun, hayat oyununda hep kazanmanız dileğimle – Tuğsan Yazıcı’dan tüm çocuklara armağan” şeklindeki bir notun da bulunduğu köşeyi gören konuklar, adeta gözyaşlarına hakim olamamış ve oldukça duygusal anlar yaşamıştırlar.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

AÖA Sonuçları açıklandı

AÖA giriş sınavı için son başvuru tarihi 26 Haziran

14 Haziran 2019
hava durumu

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta yağmurlu olacak

14 Haziran 2019
meyve

Yerli ürünlerden 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısı

14 Haziran 2019

Eniscan Doğangün bulundu

14 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı