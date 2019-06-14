Güney’de hırsızların tercihi Toyota

Rum Polis verilerine göre Güney Kıbrıs’ta otomobil hırsızlarının favorisi japon markaları.

Rum Polis dün 2013-2019 yılları arasında gerçekleştirilen araba hırsızlıkları hakkında bilgi yayınladı.

Marka başına araba hırsızlığı (2013-2019)

Toyota (345) Mitsubishi (209) Mazda (198) Mercedes (186) Honda (173) Nissan (163) BMW (123) Renault (94) Suzuki (82) Ford (66) Chevrolet (36) OPEL (34) Audi (26) Volkswagen (26)

Japonlar liste başı

2019 yılının ilk 5 ayında hırsızların en çok tercih ettiği marka Mitsubishi olurken, ardından beşer kez ile Honda ve Toyota geldi.