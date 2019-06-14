Güney Kıbrıs
Güney’de hırsızların tercihi Toyota
Rum Polis verilerine göre Güney Kıbrıs’ta otomobil hırsızlarının favorisi japon markaları.
Rum Polis dün 2013-2019 yılları arasında gerçekleştirilen araba hırsızlıkları hakkında bilgi yayınladı.
Marka başına araba hırsızlığı (2013-2019)
- Toyota (345)
- Mitsubishi (209)
- Mazda (198)
- Mercedes (186)
- Honda (173)
- Nissan (163)
- BMW (123)
- Renault (94)
- Suzuki (82)
- Ford (66)
- Chevrolet (36)
- OPEL (34)
- Audi (26)
- Volkswagen (26)
Japonlar liste başı
2019 yılının ilk 5 ayında hırsızların en çok tercih ettiği marka Mitsubishi olurken, ardından beşer kez ile Honda ve Toyota geldi.