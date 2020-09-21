Tuğba’dan Romanya’da hem madalya hem rekor

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Tuğba Aydın, üç adım atlama branşında Balkan üçüncüsü olarak gururumuz oldu. Romanya’nın Cluj şehrinde gerçekleştirilen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı ile yer alan Tuğba Aydın, organizasyonun ilk gününde üç adım atlama branşında yarıştı.

Atletimiz 13.44’lük derecesi ile daha önce 13.07 ile kendisine ait olan KKTC rekorunu geliştirdi. Elde ettiği dereceyle bronz madalya kazanan milli atletimiz, kürsüde yer alarak göğsümüzü kabarttı.