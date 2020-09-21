Hakan Tazegül’den İstanbul’da birincilik

Vodafone İstanbul yarı maratonunda sporcumuz Hakan Tazegül yaş grubunda birinci oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımı ile de yarışa katılan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, takım halinde de ikinci olarak önemli başarıya imza attı. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan ve 15.kez gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda 2 bin 500 kişi dereceye girebilmek için yarıştı. Pandemi sürecinden ilk kez düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda başarlı sporcumuz Hakan Tazgül, 35-39 yaş grubunda 1 saat 11 dakika 58 saniye ile birinci olurken,

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımında da yer alan Hakan Tazegül takım halinde ikinci gelerek başarılı sonuç elde etti.

35-39 Yaş Grubunda Birinci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Spor İstanbul” tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda 1723 kişi toplamda yarışırken, finallere kalan 232 kişi arasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 35-39 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 11 dakika, 58 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti. Aynı kategoride ise Eser Kurt 1 saat, 16 dakika, 23 saniye ile altıncı oldu. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 21 Km parkurda yedi takımın finale kaldığı yarışta sporcumuz Hakan Tazegül’ün de yar aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımı ikinci oldu. Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda birnciliği İstanbul Büyük Şehir Beldiyesi, üçüncülüğü ise Trabzon Spor Kulübü elde etti.