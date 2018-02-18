Sezon sonu lig sıralamasını; 15 ve 16.konumda tamamlayacak son 2 takımın doğrudan “Düşeceği”, düşecek 3.takımın ise; ligi, 11-12-13 ve 14. sırada bitiren takımlar arasında oynanacak Play-Out maçları sonrasında belirleneceği K-PET Süper Liginde, 11 puanla küme düşme potası içerisinde bulunan 16. Ozanköy ile Kıbrıs Kupasından elendikten sonra tamamen zirve mücadelesine “Odaklanan” 34 puanla 3. konumdaki Doğan Türk Birliği arasındaki, “Telafisi olmayan” puan mücadelesini Doğan Türk Birliği kazandı.

Doğan Türk Birliği müsabakaya; önde basan, rakibine baskı kuran ve sürekli arayış içerisinde olan iştahlı, mücadele gücü yüksek bir tempoda başladı ve hemen oyunu rakip alana yıktı. Ve karşılaşmanın 2.dakikasında Ahmet Sönmez’in kafa vuruşundan gelen golle de 1-0 öne geçti. Doğan Türk Birliği dakikalar ilerledikçe rakibine nazaran daha fazla oyuna hakim olmaya ve yağan yağmur nedeniyle ağırlaşan zemine rağmen organize paslarla rakip alanda daha fazla gözükmeye başladı. Ancak eksik olan tek şey, final paslarını doğru kullanamamak ve özellikle isabetli şut girişiminde bulunamamak olunca, Kenan’ın attığı 2. gol için 35.dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. 40.dakikada Okafor’un attığı 3. ve 45.dakikada Emeğin kullandığı mükemmel frikik vuruşu ile de, ilk devrenin skorunu belirleyen 4. golü Ozanköy ağlarına bıraktı.

Formda rakibi karşısında karşılaşmaya tedbirli başlayan Ozanköy ise, oyun boyunca sahada idi. Fakat oyunun içinde değildi. Orta alanda ve hücum hattında dağınık ve telaşlıydılar. Üstelik ne oynadılar ve ne de direnebildiler. Bu arada ne bir kanat bindirmesi ve ne de ikinci bölge desteği de olmayınca atakları “Saman alevi” gibi parladı ve söndü.

Baştan sona Doğan’ın hakimiyetinde geçen ikinci devrede, takımların oyun anlayışında değişen fazla bir şey olmadı. Ancak, Panpoe’nin 5. ve Okafor’un da penaltıdan attığı 6. gollerin yanı sıra, Deniz’in 90+1 de Ozanköy adına kaydettiği tek sayı ise, karşılaşmanın skorunu değiştirmekten öteye gitmedi.

Sonuçta dün kazanmayı en çok isteyen, bu nedenle de büyük mücadele veren ve takım disiplinini maç boyunca elden bırakmayan Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 6-1 gibi açık bir skorla kazandı. Ancak dün isteneni veremeyen Ozanköy’ün etkisiz oyunu da buna çanak tuttu.