TSK’dan Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2018 olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı‘nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu.