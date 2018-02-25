Girne’de Tuğba Yurt rüzgarı

ŞAMPANYA VE ÇİÇEK YAĞMURUNA TUTULDU:

Türkiye’nin genç ve güzel sanatçısı Tuğba Yurt, Girne’de yeni açılan Albüm Bar’da sahne aldı. Gecede şampanya ve çiçek yağmuruna tutulan Tuğba Yurt hem oynadı hem de oynattı

Türkiye’nin ünlü şarkıcısı Tuğba Yurt, önceki akşam Girne’de yeni hizmet vermeye başlayan Albüm Bar’da sahne aldı. Eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı eğlence severlerin gönüllerinde adeta taht kurdu.

Tuğba Yurt, en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirirken, “Aşk Sanmışız”, “Güç Bende Artık”, “Oh oh”, “Ağır Yaralı” ve “Sakin ol” gibi sevilen şarkılarıyla eğlence severlere müzik dolu bir club gecesi yaşattı.

Gecede şampanya ve çiçek yağmuruna tutulan Tuğba Yurt hem oynadı hem de oynattı.

Konukların dans edip coştuğu gecede sabahın ilk saatlerine kadar eğlence devam etti.