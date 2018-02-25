Sonbahar yağışları göletlere yaramadı

Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki yağışın yeterli olmaması nedeniyle göletler dolmadı. Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan kış dönemine ilişkin ölçüm Mart’ın ilk haftası yapılacak

DOLULUK YÜZDE 17.5: Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Temmuz ayında 4 milyon 531 bin 113 metreküplük ile doluluk oranı yüzde 27.4 olan göletler, Aralık ayında yapılan ölçümlere göre doluluk 2 milyon 895 bin 912 metreküpe yani yüzde 17,5 oranına geriledi

5 GÖLETTE SU KALMADI: Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Aralık ayında Mersinlik Azganlıdere Göleti’nde ölçüm yapılamadı, Yılmazköy-Polatdere, Dağyolu Üçparmakdere ve Haspolat Göleti “Kuru” olarak kayıtlara geçti. Değirmenlik Çataldere ve ve Gönendere Göleti ise “dipsavak altı” olarak kayda geçti. Sonbaharda 8 gölette su oranı düştü

Duygu ALAN

KKTC’de Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında etkili olan aşırı sıcak hava ülke genelindeki göletleri kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bırakırken Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yağan yağmur göletlerin doluluk oranına ilişkin beklentileri karşılamadı. Yağan yağmurlar göletleri doldurmadı.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Temmuz ayında 4 milyon 531 bin 113 metreküplük doluluk hacmi ile yüzde 27.4 dolan göletler, Aralık ayında yapılan ölçümlere göre 2 milyon 895 bin 912 metreküplük doluluk hacmiyle yüzde 17,5 oranına geriledi.

Tablo iç karartıcı

Su İşleri Dairesi’nin Temmuz-Aralık 2017 tarihlerini kapsayan raporuna göre, Temmuz ayında yüzde 66.3 oranında dolu olan Arapköy Ayanidere Göleti, Aralık ayında yapılan ölçümlerde yüzde 51.9 dolu olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında yüzde 45.8 dolu olan Hamitköy Baştanlıkdere Göleti’nin Aralık ayında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 39.7 olarak açıklandı.

Geçitkale Eğridere Göleti’nin Temmuz ayında yüzde 25.4 olan doluluk oranı Aralık ayında yüzde 19.5’e düşerken altı ay içerisinde Ergazi Sayadere Göleti’nde doluluk yüzde 25’ten yüzde 20.6’ya,

Gemikonağı Madendere Göleti’nde doluluk yüzde 30.3’ten yüzde 5.9’a, Gönyeli Göleti’nde doluluk yüzde 68.8’den yüzde 46.3’e Kanlıköy Göleti’nde doluluk yüzde 52.3’ten yüzde 38.1’e düştü.

Su buhar oldu 5 gölet kurudu

Su İşleri Dairesi’nin raporuna göre, Aralık ayında, Yılmazköy Polatdere, Dağyolu Üçparmakdere ve Haspolat Göleti, “kuru”, Gönendere ve Değirmenlik Çataldere Göleti “dipsavak altı” olarak kayıtlara geçti. Mersinlik Azganlıdere’de yine ölçüm yapılamadı.

17 göletten 4’ü iyi durumda

Ülke genelindeki 17 göletten sadece 4’ünün doluluk oranı iyi durumda. Su İşleri Dairesi’nin Temmuz-Aralık 2017 tarihlerini kapsayan raporuna göre, Temmuz ayında yüzde 51.8 dolu olan Arapöy Uzundere Göleti Aralık ayında yüzde 58.6 dolu olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında yüzde 44.5 dolu olan Beşparmak Alagadi Çiftlikdere Göleti’nde doluluk Aralık ayında yüzde 47.2 olarak açıklandı.

Serdarlı Ağıllıdere Göleti’nde Temmuz ayında yüzde 33.7 olan doluluk, Aralık ayında yüzde 34.3’e, Temmuz ayında yüzde 35.1 dolu olan Akdeniz Göleti’nde ise Aralık ayında doluluk oranı yüzde 35.8’e yükseldi.