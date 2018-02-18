TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 ocak’tan bu yana yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürüyor.

Türk silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin’deki teröristlerin barınak, sığınak, mevzi ve mühimmat depolarını tek tek yerle bir etmeye devam ediyor.

Türkiye Genelkurmay başkanlığı harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını 1614 olarak açıkladı. TSK dün de 674 hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele kararlılık mesaji verdi.

Erdoğan, “ Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak diyorumki bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak Afrin Harekatı’nda da onu yapacağız.” Dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden de Afrin konusunda açıklama geldi.

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYDS/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı “Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı” iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları “son derece olasılık dışı” olarak nitelendirdi.